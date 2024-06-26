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Адвокаты Болдуина потребовали закрыть уголовное дело против актера
26.06.2024 20:44 Алина Груднева

Адвокаты Болдуина потребовали закрыть уголовное дело против актера

Адвокаты актера Алека Болдуина потребовали закрыть уголовное дело, которое было возбуждено после убийства на съемках оператора Галины Хатчинс.

Об этом сообщает Variety.

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По словам адвокатов, следователи уничтожили главную улику - револьвер. Как отметил Джон Баш, сторону защиты лишили возможности изучить пистолет, из которого была застрелена Хатчинс.

Более того, эксперт якобы не разобрал реквизит перед исследованием и не сфотографировал внутренние компоненты, как того требуют правила.

"Это одно из самых вопиющих совокупностей фактов, которые я когда-либо видел. Они знали, что улика будет уничтожена, и не сделали ничего, чтобы сохранить доказательства для ответчика", - заявил адвокат.

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