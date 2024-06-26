



Адвокаты Болдуина потребовали закрыть уголовное дело против актера

Адвокаты актера Алека Болдуина потребовали закрыть уголовное дело, которое было возбуждено после убийства на съемках оператора Галины Хатчинс.



Об этом сообщает Variety.



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По словам адвокатов, следователи уничтожили главную улику - револьвер. Как отметил Джон Баш, сторону защиты лишили возможности изучить пистолет, из которого была застрелена Хатчинс.



Более того, эксперт якобы не разобрал реквизит перед исследованием и не сфотографировал внутренние компоненты, как того требуют правила.



"Это одно из самых вопиющих совокупностей фактов, которые я когда-либо видел. Они знали, что улика будет уничтожена, и не сделали ничего, чтобы сохранить доказательства для ответчика", - заявил адвокат.