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Ариана Гранде мечтала поужинать с каннибалом Дамером
28.06.2024 16:02 Алина Груднева

Ариана Гранде мечтала поужинать с каннибалом Дамером

Популярная американская певица Ариана Гранде призналась, что мечтала поужинасть со знаменитым серийным убийцей и каннибалом Джеффри Дамером, о котором даже сняты фильм и сериал.

Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на ее недавний подкаст для Podkrushed.

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"Я мечтала пригласить этого серийного убийцу на ужин, потому что мне всегда было интересно, что у него творится в голове", - сказала певица. 

Ее интерес к маньяку возмутил семью одной из жертв Дамера, мальчика Тони Хьюза. Его тот убил в 1991 году. Мать жертвы Ширли Хьюз заявила в беседе с изданием TMZ, что ее очень задели слова певицы. 

Женщина выразила обеспокоенность из-за того, что 31-летняя Гранде смеялась во время подкаста над своим увлечением Дамером. Сама же артистка объяснила, что она была увлечена историей Джеффри в подростковом возрасте, а сейчас ее интересуют другие вещи.

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