



Маркетплейсы продают увлажнитель воздуха в стиле разрушенной ЧАЭС

На популярных маркетплейсах, включая Etsy, появился увлажнитель воздуха, выполненный в стиле разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.



Это устройство имитирует влажный воздух, выходящий из зоны реактора, с внутренней подсветкой, эффектно имитирующей горение.



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Продавец на маркетплейсе отмечает, что этот увлажнитель может стать ценным объектом коллекции для любителей истории и коллекционеров уникальных предметов.



"Эта модель станет настоящей жемчужиной в коллекции любого любителя истории или коллекционера уникальных вещей", – подчеркнуто на странице товара на маркетплейсе.



Однако появление такого продукта вызвало смешанные реакции среди интернет-пользователей, вызывая обсуждения о моральной приемлемости воплощения исторического контекста в бытовых предметах.



