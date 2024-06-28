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Маркетплейсы продают увлажнитель воздуха в стиле разрушенной ЧАЭС
28.06.2024 19:15 Mignews

Маркетплейсы продают увлажнитель воздуха в стиле разрушенной ЧАЭС

На популярных маркетплейсах, включая Etsy, появился увлажнитель воздуха, выполненный в стиле разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

Это устройство имитирует влажный воздух, выходящий из зоны реактора, с внутренней подсветкой, эффектно имитирующей горение.

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Продавец на маркетплейсе отмечает, что этот увлажнитель может стать ценным объектом коллекции для любителей истории и коллекционеров уникальных предметов.

"Эта модель станет настоящей жемчужиной в коллекции любого любителя истории или коллекционера уникальных вещей", – подчеркнуто на странице товара на маркетплейсе. 

Однако появление такого продукта вызвало смешанные реакции среди интернет-пользователей, вызывая обсуждения о моральной приемлемости воплощения исторического контекста в бытовых предметах.

 

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