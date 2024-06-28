



Spotify удалил страницы подсанкционных российских певцов

Активная поддержка войны в Украине стоила российским исполнителям потерей площадок на популярном во всем мире Spotify. Как стало известно, музыкальный стриминговый сервис удалил страницы тех артистов, против которых США и Евросоюз ввели санкции за активную поддержку действий РФ в Украине.



В список попали, в частности, Григорий Лепс, Шаман, Олег Газманов, Полина Гагарина, Чичерина и группа "Любэ".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Spotify, крупнейший в мире сервис потоковых трансляций, позволяет пользователям прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты. Основанный в 2006 году в Стокгольме, на апрель 2024 года сервисом пользовались 615 млн человек в месяц, более трети из которых были платными подписчиками.



В июле 2020 года Spotify официально запустил свой сервис в России, однако в апреле 2022 года приостановил работу в стране из-за полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Позже компания закрыла свой офис в России, ликвидировав юридическое лицо.



Удаление страниц российских исполнителей, находящихся под санкциями, является частью мер, направленных на ограничение поддержки, которую эти артисты выражают в отношении действий России в Украине.