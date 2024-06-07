



Участник скандального шоу от Netflix умер в тюремной камере

Один из звезд документального сериала Netflix “Свободные: тюремный эксперимент” умер за 30 дней до выхода на свободу. Ему было 29 лет.



Джон "Истсайд" Макалистер был найден мертвым на своей постели в исправительной колонии Рэндалл Уильямс в Арканзасе 2 июня.



Найденного без сознания Макалистера срочно доставили в региональный медицинский центр, где объявили мертвым. Власти исключили убийство и самоубийство.



Парень отбывал наказание по десяти статьям, связанным с наркотиками, взломом и проникновением в жилище, кражей имущества и хранением оружия. В 2023 году он признал себя виновным и получил три года строгого режима.



Звезда шоу вошел в криминальный мир в 19 лет. В сериале он утверждал, что провел за решеткой 14 разных сроков.



Идея Свободные: тюремный эксперимент заключалась в том, что заключенным была предоставлена ​​определенная степень независимости и автономии в тюрьме. Восьмисерийный сериал начал выходить в эфир в апреле.



В сериале Макаллистер управляет тату салоном внутри своей тюремной камеры.



