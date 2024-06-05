Роберт Дауни-младший готов вернуться в киновселенную Marvel
Актер Роберт Дауни-младший готов вернуться к роли миллиардера и плейбоя Тони Старка в киновселенной Marvel.
Об этом он рассказал в интервью Variety.
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"Это самый похожий на меня персонаж, которого я когда-либо играл, хотя он куда покруче меня. Я открыт к идее возвращения", - сообщил он.
Каким образом это может быть возможно, ведь его герой погиб в "Мстителях. Финал", Роберт раскрывать не стал.