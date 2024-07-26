Новости » События в Украине
"Прикрытие" не помогло: в ВСУ подтвердили удар по аэродрому "Саки" в Крыму
26.07.2024 13:47 Mignews | фото: иллюстративное

"Прикрытие" не помогло: в ВСУ подтвердили удар по аэродрому "Саки" в Крыму

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили нанесение украинскими военными удара по аэродрому военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. 

"Ночью (26 июля – ред.) подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму… Информация о последствиях удара уточняется", – сообщает Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

Украинские военные обратили внимание, что "Саки" – это один из оперативных аэродромов, который россияне используют как для контроля воздушного пространства, в частности, акватории Черного моря, так и для нанесения ударов авиационными средствами поражения по территории Украины.
 
В Генштабе также подчеркнули, что "аэродром прикрывали "современные" российские средства ПВО, которые в очередной раз не смогли защитить важный военный объект РФ". 

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться и дальше", – пообещали в Генштабе ВСУ.

Как сообщал Mignews, ночью 26 июля во временно оккупированном россиянами Крыму раздавались мощные взрывы. В соцсетях появилась информация, что ВСУ атаковали аэродром "Саки" – кто-то сообщал о беспилотниках, кто-то о ракетах ATACMS. 

В любом случае результат один – уничтожены радиолокационная станция и боекомплект российских войск.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы