



"Прикрытие" не помогло: в ВСУ подтвердили удар по аэродрому "Саки" в Крыму

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили нанесение украинскими военными удара по аэродрому военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму.



"Ночью (26 июля – ред.) подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму… Информация о последствиях удара уточняется", – сообщает Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале.



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Украинские военные обратили внимание, что "Саки" – это один из оперативных аэродромов, который россияне используют как для контроля воздушного пространства, в частности, акватории Черного моря, так и для нанесения ударов авиационными средствами поражения по территории Украины.



В Генштабе также подчеркнули, что "аэродром прикрывали "современные" российские средства ПВО, которые в очередной раз не смогли защитить важный военный объект РФ".



"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться и дальше", – пообещали в Генштабе ВСУ.



Как сообщал Mignews, ночью 26 июля во временно оккупированном россиянами Крыму раздавались мощные взрывы. В соцсетях появилась информация, что ВСУ атаковали аэродром "Саки" – кто-то сообщал о беспилотниках, кто-то о ракетах ATACMS.



В любом случае результат один – уничтожены радиолокационная станция и боекомплект российских войск.