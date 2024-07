Обама позвонил Харрис: видео

Бывший президент США Барак Обама позвонил вице-президенту Камале Харрис, чтобы выразить ей свою поддержку.



Распространено соответствующее видео.



"Ранее на этой неделе мы с Мишель позвонили нашему другу Камале Харрис. Мы сказали ей, что думаем, что из нее выйдет фантастический президент США, и что она пользуется нашей полной поддержкой", - сообщил Обама.



По его словам, он и его супруга собираются сделать все возможное, чтобы Харрис победила в ноябре в этот критический для США момент.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA