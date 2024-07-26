



Штаб Трампа: дебатов с Харрис не будет, пока демократы уже не определятся

Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о его отказе от дебатов с Камалой Харрис.



Представители республиканца отметили, что этого не будет, пока в Демократической партии "царит хаос".



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В частности, Трамп не будет принимать участие в дебатах до тех пор, "пока демократы официально не определятся со своим кандидатом".



"Учитывая продолжающийся политический хаос вокруг Джо Байдена и в Демократической партии, детали о проведении дебатов не могут быть окончательно утверждены до тех пор, пока демократы официально не примут решение о своем кандидате", - сказал директор по связям с общественностью Стивен Чанг.



По его словам, многие члены Демократической партии убеждены в том, что Харрис-"марксистская мошенница", которая не сможет обойти Трампа в гонке.



"Они по-прежнему ищут кого-то более подходящего", - добавил он.

