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Штаб Трампа: дебатов с Харрис не будет, пока демократы уже не определятся
26.07.2024 09:07 Алина Груднева

Штаб Трампа: дебатов с Харрис не будет, пока демократы уже не определятся

Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о его отказе от дебатов с Камалой Харрис.

Представители республиканца отметили, что этого не будет, пока в Демократической партии "царит хаос".

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В частности, Трамп не будет принимать участие в дебатах до тех пор, "пока демократы официально не определятся со своим кандидатом".

"Учитывая продолжающийся политический хаос вокруг Джо Байдена и в Демократической партии, детали о проведении дебатов не могут быть окончательно утверждены до тех пор, пока демократы официально не примут решение о своем кандидате", - сказал директор по связям с общественностью Стивен Чанг.

По его словам, многие члены Демократической партии убеждены в том, что Харрис-"марксистская мошенница", которая не сможет обойти Трампа в гонке.

"Они по-прежнему ищут кого-то более подходящего", - добавил он.
 

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