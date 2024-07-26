



Помощница Харрис в ответ на обвинения в Израиле: не знаем, о чем они говорят

Помощница вице-президента США отреагировала на обвинения со стороны высокопоставленного лица в Израиле по поводу того, что заявления Камалы Харрис о "тяжелом гуманитарном кризисе в Газе" наносят ущерб переговорам относительно сделки по освобождению заложников.



"Я не знаю, о чем они говорят", — сказала помощница Харрис в комментарии газете The Times of Israel.



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По ее словам, президент США Джо Байден и Харрис донесли до премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу послание о необходимости немедленного заключения соглашения с террористами о прекращении огня в Газе и освобождении похищенных.



"Это то, о чем вице-президент заявила публично. Ее публичные комментарии соответствовали ее предыдущим комментариям по поводу конфликта. Она начала делать свои замечания с выражения твердой поддержки Израиля, а затем выразила обеспокоенность по поводу жертв среди гражданского населения и гуманитарного кризиса в Газе", - добавила помощница.