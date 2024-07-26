Новости » Политика
Харрис обвинила израильских поселенцев в подрыве безопасности
26.07.2024 08:35 Алина Груднева

Харрис обвинила израильских поселенцев в подрыве безопасности

Вице-президент США Камала Харрис обвинила израильских поселенцев в подрыве стабильности и безопасности в Иудее и Самарии.

Соответствующий вопрос она поднимала во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Вашингтоне.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Харрис выразила обеспокоенность такими действиями, подрывающими стабильность и безопасность в Иудее и Самарии, как насилие со стороны экстремистских поселенцев и расширение поселений", - сказано в заявлении ее офиса.

За последние месяцы американская администрация ввела санкции против 11 физических и 11 юридических лиц в Израиле. Десяткам поселенцев запретили выдачу виз.

В ходе переговоров с советником Белого дома по нацбезопасности Джейком Салливаном Нетаниягу выразил возмущение введением санкций в отношении поселенцев.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы