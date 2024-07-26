



Белый дом раскрыл детали встречи Нетаниягу и Байдена

Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу к устранению оставшихся пробелов в переговорах относительно освобождения похищенных и прекращения огня в Газе.



Детали встречи раскрыл Белый дом.



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Байден настоял на этом, говоря о необходимости обеспечить в перспективе "долгосрочное прекращение войны в Газе".



"Президент поднял вопрос о гуманитарном кризисе в Газе, о необходимости устранения любых препятствий для доставки потоков помощи и восстановления основных услуг для нуждающихся. Также он говорил об исключительной важности защиты жизни гражданского населения во время военных операций", — сказано в заявлении.



Американский лидер в очередной раз подтвердил приверженность США обеспечению безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана и его прокси, включая ХАМАС, "Хезболлу" и хуситов.