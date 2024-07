Видео: страна НАТО сбивает дроны РФ, запущенные по Украине

Румыния, которая является страной-членом НАТО, начала сбивать российские беспилотники, запущенные по Украине.



Этот момент зафиксирован на новом видео.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Речь идет об инциденте, произошедшем в ночь на 25 июля. Румынские зенитные самоходные установки "Гепард" сбивали российские дроны через реку, отделяющую Румынию от Украины.



Румыния была вынуждена принять меры после того, как по крайней мере один дрон упал на ее территории в 11 км от границы.

BREAKING:



A NATO state has started shooting down Russian drones over Ukrainian airspace.



A new video shows Romanian Gepard self-propelled anti-aircraft guns shooting down Russian suicide drones across the river separating Romania from Ukraine near Izmail.



Romania was forced to… pic.twitter.com/IUWlZG6AYT