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Видео: страна НАТО сбивает дроны РФ, запущенные по Украине
26.07.2024 07:56 Алина Груднева

Видео: страна НАТО сбивает дроны РФ, запущенные по Украине

Румыния, которая является страной-членом НАТО, начала сбивать российские беспилотники, запущенные по Украине.

Этот момент зафиксирован на новом видео.

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Речь идет об инциденте, произошедшем в ночь на 25 июля.  Румынские зенитные самоходные установки "Гепард" сбивали российские дроны через реку, отделяющую Румынию от Украины.

Румыния была вынуждена принять меры после того, как по крайней мере один дрон упал на ее территории в 11 км от границы. 


Напомним, что воздушная тревога была объявлена в приграничном городе Тульча в районе Дуная. 

"Территория нашей страны не является объектом атак Российской Федерации, эти сообщения направлены для информирования населения о том, что обломки уничтоженных беспилотников могут падать на территории Румынии", - сообщали в службе чрезвычайных ситуаций.

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