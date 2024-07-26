В оккупированном Крыму "прилет" на аэродром "Саки" – детонирует склад БК. Видео
Тревожной выдалась ночь на 26 июля во временно оккупированном Крыму – там летали беспилотники и работала ПВО. Результат – горит военный аэродром "Саки" в Новофедоровке. По крайней мере, в сторону сак мчались пожарные машины и машины скорой помощи.
Как сообщает крымский проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на достоверные источники, на аэродроме поражен склад с боеприпасами и самолеты. Об этом свидетельствует и детонация боеприпасов, которая слышна на много километров. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
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Мощные взрывы этой ночью раздавались в разных частях полуострова, о них сообщали подписчики "Крымского ветра". Так, например, зафиксирован "прилет" в районе Окуневки. Мощные взрывы также слышали жители Симферополя.
Официально глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил лишь об "угрозе баллистики", а позже об отмене ракетной опасности.
Крымский ветер опубликовал ряд видео, где можно увидеть работу росПВО в районе Евпатории, безуспешную работу росПВО под Саками и как результат один из прилетов на сам аэродром "Саки".
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