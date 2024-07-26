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Выход Байдена из гонки застал команду Трампа врасплох, - СМИ
26.07.2024 10:45 Алина Груднева

Выход Байдена из гонки застал команду Трампа врасплох, - СМИ

Команда Дональда Трампа была застигнута врасплох объявлением президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на слова старшего советник республиканца Джейсона Миллера.

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По его словам, команда Трампа была удивлена скоростью, с которой они "избавились от Джо Байдена". 

По словам источников, им понадобилось два часа, чтобы опубликовать реакцию на заявление президента США, в то время, как сам Трамп сделал это гораздо быстрее в своей социальной сети.

"Я лично думал, что это будет, возможно, но на неделю позже. Я думал, что Джо Байден сначала попытается встретиться с Нетаниягу", - отметил Миллер.

Уточняется, что выход Байдена из гонки заставил команду Трампа экстренно менять предвыборную тактику.

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