



В Париже произошли перебои в движении поездов из-за диверсии

В день открытия Олимпийский игр в Париже произошли перебои в движении поездов.



По данным BFMTV, это случилось в результате диверсии.



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Уточняется, что движение поездов утром, 26 июля, было серьезно нарушено из-за "акта вандализма" в Эр-и-Луар. Также пострадали Северный и Восточный вокзалы.



"Прошлой ночью компания SNCF стала жертвой нескольких одновременных злонамеренных действий. Были осуществлены поджоги, нанесшие ущерб. Команды компании уже находятся на месте, чтобы провести диагностику и начать ремонт", - сказано в сообщении.



Национальная компания французских железных дорог предупредила, что большое количество рейсов будет отменено.