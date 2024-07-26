Харрис наносит ущерб переговорам по сделке, - источник в Израиле
Заявление вице-президента США Камалы Харрис о "тяжелом гуманитарном кризисе" в Газе и прекращении огня наносит ущерб переговорам об освобождении заложников.
Об этом сообщил высокопоставленный израильский источник в комментарии СМИ.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Сейчас действительно главной проблемой является ущерб, причиняемый палестинскому гражданскому населению? Что должен подумать ХАМАС, услышав это", - возмутился чиновник.
По его словам, такая риторика со стороны официальных лиц США заставит ХАМАС ужесточить свои требования.
"Я надеюсь, что это не приведет к регрессу в переговорах, потому что мы достигли большого прогресса", - добавил он.