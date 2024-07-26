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Харрис - Нетаниягу: пора договариваться
26.07.2024 07:50 Алина Груднева

Харрис - Нетаниягу: пора договариваться

Вице-президент США Камала Харрис встретилась с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Она сказала главе израильского правительства, что настало время договориться с ХАМАСом по поводу сделки об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. 

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"Наметился обнадеживающий прогресс", - сказала она.

Она напомнила, что в руках у террористов ХАМАСа по-прежнему остаются восемь заложников с двойным гражданством - Израиля и США. По словам Харрис, она несколько раз встречалась с их семьями.

"Давайте заключим сделку, чтобы мы могли добиться прекращения огня и положить конец войне. Давайте вернем заложников домой и предоставим столь необходимую помощь палестинскому народу", — сказала Харрис.

По итогам встречи она отметила, что у нее с Нетаниягу состоялся "откровенный и конструктивный" разговор. Кандидат в президенты США от Демократической партии пообещала, что всегда будет поддерживать право Израиля на защиту, в том числе от Ирана и его прокси на Ближнем Востоке.

Харрис также припомнила, как она собирала деньги, чтобы сажать деревья в Израиле. 

"С тех пор, как я была юной девушкой, собиравшей средства на посадку деревьев в Израиле, и до работы в Сенате США, а теперь и в Белом доме, я была непоколебимо предана существованию Государства Израиль, его безопасности и народу Израиля", — добавила она.

Харрис назвала ХАМАС жестокой террористической организацией, которая спровоцировала войну, устроив резню 7 октября.

"Я ясно выразила свою серьезную обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в Газе, где более двух миллионов человек сталкиваются с серьезными проблемами нехватки продовольствия. То, что произошло в Газе за последние девять месяцев, - это катастрофа. Мы не можем отворачиваться от этих трагедий. Мы не можем позволить себе быть бесчувственными к страданиям, и я мы не буду молчать", - отметила она.

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