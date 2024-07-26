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В израильской тюрьме умер один из главарей ХАМАСа: террористы уже угрожают
26.07.2024 07:19 Алина Груднева

В израильской тюрьме умер один из главарей ХАМАСа: террористы уже угрожают

В израильской тюрьме Рамон после ухудшения состояния здоровья умер один из главарей ХАМАСа, 63-летний Мустафа Мухаммад Абу Ара.

По данным палестинской комиссии по делам задержанных, до ареста он страдал от серьезных проблем со здоровьем. Недавно его состояние резко ухудшилось, из-за чего он был переведен к больницу.

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Абу Ара был арестован в октябре. В общей сложности он провел в заключении 12 лет.

Террористическая организация уже разразилась угрозами из-за его смерти. ХАМАС призвал своих сторонников совершать жестокие нападения на израильтян.
 

Террористы утверждают, что Абу Ара стал жертвой "медленного убийства". Они обвинили Израиль в отказе предоставлять заключенному, страдавшему от хронического заболевания, медицинскую помощь.

"Мы призываем всех бойцов направить стрелять и подрывать солдат оккупационных войск и поселенцев в отместку за кровь мученика и других праведных мучеников", — сказано в заявлении ХАМАСа.
 

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