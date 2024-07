В израильской тюрьме умер один из главарей ХАМАСа: террористы уже угрожают

В израильской тюрьме Рамон после ухудшения состояния здоровья умер один из главарей ХАМАСа, 63-летний Мустафа Мухаммад Абу Ара.



По данным палестинской комиссии по делам задержанных, до ареста он страдал от серьезных проблем со здоровьем. Недавно его состояние резко ухудшилось, из-за чего он был переведен к больницу.



Абу Ара был арестован в октябре. В общей сложности он провел в заключении 12 лет.



Террористическая организация уже разразилась угрозами из-за его смерти. ХАМАС призвал своих сторонников совершать жестокие нападения на израильтян.



⚡️ Martyrdom of #Hamas leader Sheikh Mustafa Abu Ara in the occupation prisons.



Sheikh Mustafa is from the first generation of #Hamas in the West Bank. pic.twitter.com/XxuK63bTOV