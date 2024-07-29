



Захарова: "Израиль поддерживает вторжение США в Ирак?"

Представительница МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, который напомнил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о том, чем закончил Саддам Хуссейн.



Соответствующее заявление она опубликовала в своем аккаунте в соцсети.



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"Насколько я помню, "произошло в Ираке" нападение США, Британии и других НАТОвских стран, а также многих к ним примкнувших на суверенное государство под ложным предлогом. А до это американское правительство упорно врало и пропагандировало свое вранье о якобы наличии у Ирака оружия массового поражения. Потом последовала незаконная оккупация западниками Ирака, преступное убийство законного руководителя суверенного государства, цепочка безумных казней и расправ над официальными лицами и мирными гражданами, многолетнее глумление над иракской государственностью", - сказала она.



По словам Захаровой, никто тогда не считал, "сколько погибло гражданских". Она также добавила, что изгнанные иракские военные "ушли в подполье" и "не без западного участия" превратились в ИГИЛ.



"То, что произошло по вине США в Ираке, стало синонимом абсолютного зла американской внешней политики, еу преступного характера и разрушительной направленности. Не означают ли эти слова израильского министра одобрения подобной международной деятельности", - задалась вопросом она.



Ранее Кац ответил на угрозу Эрдогана вторгнуться в Израиль, сравнив его с бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном: “Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему следует просто вспомнить, что там произошло и чем это закончилось”.