



Выборы в Венесуэле: оппозиция объявила о победе, Мадуро не согласен

Власти Венесуэле объявили о переизбрании Никоса Мадуро на пост президента, однако оппозиция с этим не согласна.



"Я могу заявить перед народом Венесуэлы и всем миром, что я Николас Мадуро, переизбранный президент Боливарианской Республики Венесуэла", - объявил 29 июля Мадуро.



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В ответ оппозиционная коалиция объявила, что набрала 70% голосов, а результаты, представленные Национальным избирательным советом, согласно которым Мадуро набирает 51,2% голосов, являются неверными.



"Мы хотим заявить всей Венесуэле и миру, что у Венесуэлы новый избранный президент, и это Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Мы победили", — сказала лидер оппозиции Мария Корина Мачадо.



Президент Коста-Рики Родриго Чавес также назвал официальные результаты выборов "мошенническими". В свою очередь, в Перу объявили об отзыве своего посла.