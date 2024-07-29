



Диверсии во Франции: арестован один подозреваемый

Полиция арестовала во Франции ультралевого активиста по подозрению в причастности к диверсиям на железной дороге, которые были совершены в день открытия Олимпийских игр.



По данным газеты Le Parisien, член ультралевого движения был задержан в нормандском Уаселе на объекте, принадлежащем железнодорожной компании SNCF.



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В ходе обыска у подозреваемого изъяли ключи от технических помещений, инструменты и литературу, связанную с ультралевыми движениями. Его подозревают в актах саботажа.



Мужчину отправили на допрос. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, спецслужбы выявили определенное количество профилей, которые принадлежат потенциальным подозреваемым.



"Это традиционные методы крайне левых, и в ходе установления причастных лиц некоторые люди могут оказаться связаны с этими движениями, но я подожду, пока не поступят все данные расследования", - ранее сказал министр.