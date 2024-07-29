В РФ сошел с рельс пассажирский поезд
Днем, 29 июля, в Волгоградской области России сошел с рельс пассажирский поезд.
По данным российских СМИ, это произошло после его столкновения с самосвалом на перекрестке.
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Очевидцы сообщают, что водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд возле хутора Котельниково.
В итоге произошло столкновение с поездом, следовавшим из Казани в Адлер. С рельс сошли восемь вагонов. Количество пострадавших уточняется. На момент аварии в нем ухало 800 пассажиров.