



Прорыв дамбы в Карелии. 1 человек погиб

Власти северо-западного российского региона Карелии заявили 29 июля, что один человек погиб и несколько пропали без вести в результате прорыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале (Беломорканал).



По неподтвержденным данным, поток воды смыл три дома в соседней деревне. Беломорканал, построенный принудительным трудом узников ГУЛАГа, является одним из крупнейших судоходных каналов России и соединяет Белое море Северного Ледовитого океана с Онежским озером, которое далее соединяется с Балтийским морем. Он начал работу в августе 1933 года.



Прорвавшаяся плотина была построена временно, поскольку шлюзы канала ремонтировались с 2022 года.

