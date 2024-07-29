



Турецкий чиновник обвиняет Израиль в попытке "скрыть военные преступления"

Высокопоставленный чиновник в Анкаре обвиняет израильское правительство в попытке "скрыть свои военные преступления", нацелившись на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после того, как он пригрозил вторгнуться в Израиль.



Фахреттин Алтун, глава отдела коммуникаций Эрдогана, написал на сайте X, что те, кто угрожает турецкому президенту, "делают это на свой страх и риск".



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Он также обвиняет Израиль в "продолжающемся геноциде в Палестине".



Выступая по телевидению перед представителями правящей партии, Эрдоган, похоже, пригрозил вторгнуться в Израиль в поддержку палестинцев и положить конец почти 10-месячной войне, которую Израиль ведет против ХАМАСа в Газе.

