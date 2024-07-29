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Столкновение поезда и грузовика в РФ: 140 пострадавших
29.07.2024 14:57 Алина Груднева

Столкновение поезда и грузовика в РФ: 140 пострадавших

В результате столкновения пассажирского поезда Казань-Адлер с грузовиком пострадали 140 человек.

По данным РЖД, из них 15-ти понадобилась госпитализация после аварии под Волгоградом. Среди пострадавших есть дети. Большинство пострадавших получили ушибы и ссадины.

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По предварительной версии следствия, водитель КАМАЗа грубо нарушил ПДД, выехав на красный свет на железнодорожные пути. Скорость поезда в этот момент составляла 65 км/ч, из-за чего экстренное торможение не помогло избежать столкновения.

Водитель грузовика получил тяжелую черепно-мозговую травму. По факту аварии возбуждено уголовное дело.




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