



Столкновение поезда и грузовика в РФ: 140 пострадавших

В результате столкновения пассажирского поезда Казань-Адлер с грузовиком пострадали 140 человек.



По данным РЖД, из них 15-ти понадобилась госпитализация после аварии под Волгоградом. Среди пострадавших есть дети. Большинство пострадавших получили ушибы и ссадины.



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По предварительной версии следствия, водитель КАМАЗа грубо нарушил ПДД, выехав на красный свет на железнодорожные пути. Скорость поезда в этот момент составляла 65 км/ч, из-за чего экстренное торможение не помогло избежать столкновения.



Водитель грузовика получил тяжелую черепно-мозговую травму. По факту аварии возбуждено уголовное дело.









