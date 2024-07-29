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Трагедия в Германии: молния ударила в дерево, под которым находилась семья
29.07.2024 12:50 Алина Груднева

Трагедия в Германии: молния ударила в дерево, под которым находилась семья

В Германии в результате удара молнии по дереву, под которым пряталась семья, погиб ребенок.

Об этом сообщает немецкое издание BILD.

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Трагедия произошла в городском парке Дельменхорст в Нижней Саксонии. Под деревом от непогоды прятались восемь человек.

14-летняя девочка скончалась в больнице. Ее брат в возрасте 5 лет получил тяжелые ранения. Он находится в больнице. 

Пострадавших доставили в больницу на вертолетах. Остальные члены семьи уже выписаны из больницы.

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