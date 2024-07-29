



Трагедия в Германии: молния ударила в дерево, под которым находилась семья

В Германии в результате удара молнии по дереву, под которым пряталась семья, погиб ребенок.



Об этом сообщает немецкое издание BILD.



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Трагедия произошла в городском парке Дельменхорст в Нижней Саксонии. Под деревом от непогоды прятались восемь человек.



14-летняя девочка скончалась в больнице. Ее брат в возрасте 5 лет получил тяжелые ранения. Он находится в больнице.



Пострадавших доставили в больницу на вертолетах. Остальные члены семьи уже выписаны из больницы.