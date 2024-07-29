



Как отразится на мировой экономике война между КНДР и Южной Кореей

Полномасштабная война между Южной Кореей и КНДР может обойтись мировой экономике в четыре триллиона долларов.



Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков.



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"Полномасштабный конфликт на Корейском полуострове может оставить миллионы погибших и обойтись мировой экономике в 4 триллиона долларов в первый год, или 3,9% от общемирового ВВП", - сказано в материале.



По мнению аналитиков, в случае войны ВВП Южной Кореи упадет на 37,5% в первый год конфликта. В свою очередь, Китай потеряет 5% ВВП, а США - 2,3%.