Новости » Экономика
Как отразится на мировой экономике война между КНДР и Южной Кореей
29.07.2024 11:57 Алина Груднева

Как отразится на мировой экономике война между КНДР и Южной Кореей

Полномасштабная война между Южной Кореей и КНДР может обойтись мировой экономике в четыре триллиона долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Полномасштабный конфликт на Корейском полуострове может оставить миллионы погибших и обойтись мировой экономике в 4 триллиона долларов в первый год, или 3,9% от общемирового ВВП", - сказано в материале. 

По мнению аналитиков, в случае войны ВВП Южной Кореи упадет на 37,5% в первый год конфликта. В свою очередь, Китай потеряет 5% ВВП, а США - 2,3%. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы