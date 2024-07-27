



Economist: Китай накапливает оружие и сырье

Китай наращивает не только производство оружия, но и запасы стратегического сырья. Недавно переживший глубокий экономический кризис, Кита, казалось бы, должен испытывать относительный дефицит различного сырья, но нет.



Запасы сырья в КНР, как пишет издание The Economist, растут с поразительной скоростью.



Бывший аналитик Госдепартамента США Габриэль Коллинз говорит, что такое развитие событий “вызывает серьезные опасения” — особенно если учесть, что вместе с запасами Китай также наращивает и военную мощь. Одна из версий бывшего чиновника связана с тем, что Китай может готовиться к возможной изоляции — например, после нападения на Тайвань.



Пока что, как утверждают американские эксперты, китайских запасов недостаточно для начала войны. Факты указывают на то, что Си Цзиньпин собирается наращивать количество ресурсов.



По информации The Economist, в 2023 году запасы КНР выросли на 16% в целом, а в 2024 году — на 6% только с января по май. При этом, как отмечают журналисты, стремительное наращивание запасов Пекина противоречит всякой логике. Промышленный бум, во время которого китайским предприятиям требовались энергия и металлы, уже позади — импорт в Китае сейчас растет гораздо быстрее, чем потребление.



В частности, КНР увеличила запасы сырой нефти до до 2 млрд баррелей. Запасы природного и сжиженного газа, по оценкам Morgan Chase, увеличились в шесть раз до 15 млрд куб. м и вырастут до 85 млрд куб. м к 2030 году. Запасы пшеницы и кукурузы в КНР уже в этом году составят 51% и 67% мировых запасов соответственно.



По оценкам аналитиков, к внезапному увеличению запасов Китаем привела в том числе война в Украине, которая дала понять, что Запад может вводить жесткие санкции даже против таких крупных противников, как Россия.





