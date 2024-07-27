



США и Канада подняли истребители для перехвата бомбардировщиков КНР и РФ

Российские и китайские стратегические бомбардировщики на этой неделе приблизились к побережью американской Аляски.



Об этом сообщил военный обозреватель BILD Юлиан Репке.



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По его словам, это было впервые, когда бомбардировщики КНР и РФ использовали российский материк для полета к американскому побережью. Всего к Аляске приблизились четыре бомбардировщика - Ту-95 и Xian H-6. Они пролетели на расстоянии 300 км от побережья. На их перехват были подняты пять американских и канадских истребителей.



"Это первый раз, когда эти две страны летают вместе подобным образом. Если это произойдет снова, я полностью уверен, что мы будем готовы", — сказал глава Пентагона Ллойд Остин.