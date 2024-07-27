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Глава МИД Израиля: мы приближаемся к полномасштабной войне с Ливаном
27.07.2024 19:56 Алина Груднева

Глава МИД Израиля: мы приближаемся к полномасштабной войне с Ливаном

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац прокомментировал ракетный удар по Маджал-Шамс на севере Израиля.

По его словам, ливанская террористическая организация Хезболла перешла красную черту.

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"Ответ будет соответствующим. Приближается момент полномасштабной войны против Хезболлы и Ливана", - сказал он. 

Глава израильского МИДа добавил, что Израиль заплатит высокую цену на фронте и в тылу, но генсек Хезболлы Хасан Насралла и его террористическая организация будет уничтожена. Достанется также и Ливану.

По последним данным, прямое попадание ракеты произошло в разгар детского футбольного матча. Девять детей погибли, более 30 получили ранения.

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