



Украина поразила вертолеты россиян в глубине территории РФ

Украинцы в ходе диверсионных мероприятий поразили три российских вертолета на территории России.



Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.



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Уточняется, что операция в глубине территории РФ проводилась Главным управлением Министерства обороны Украины.



По словам источников, поражен "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" в населенном пункте Томилино в Московской области.



"В результате диверсионных мероприятий ГУР были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226", - сообщает издание.



Кроме того, 24 июля украинцами уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома МО РФ "Кряж" в Самаре.