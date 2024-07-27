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В РФ прорвало дамбу: пять сел ушли под воду
27.07.2024 17:20 Алина Груднева

В РФ прорвало дамбу: пять сел ушли под воду

В пятницу, 26 июля, в Челябинской области РФ прорвало дамбу из-за резкого поднятия уровня воды после ливней.

В результате прорыва на Киалимском водохранилище, дома в пяти селах ушли под воду.

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По данным МЧС, плотину смыло на участке в 100 метров. В итоге, затопило участок трассы Миасс - Карабаш - Кыштым.

В Карабашском городском округе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Организована эвакуация в ряде сел. Одно из них полностью ушло под воду. Информация о погибших не поступала.

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