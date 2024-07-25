



Торговля Ирана с соседними государствами достигла $20 млрд за 4 месяца

Объем торгового обмена между Ираном и 15 соседними странами за этот четырехмесячный период достиг 34,196 миллиона тонн, зарегистрировав пятипроцентный рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.



За этот период Иран экспортировал продукции на сумму 10,642 миллиарда долларов в 15 соседних государств, а взамен страна импортировала продукцию на сумму 9,179 миллиарда долларов из соседних стран.



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Экспорт иранской продукции в соседние страны в период с 21 марта по 22 июля 2024 года увеличился на 16 и 6 процентов в стоимостном и весовом выражении соответственно по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.



Торговый баланс страны с 15 соседними государствами, включая нефть, составил +1,5 миллиарда долларов.

