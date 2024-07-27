



Трамп не откажется от митингов на открытом пространстве

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не намерен отказываться от проведения предвыборных митингов на открытом пространстве.



Соответствующее заявление он сделал в субботу, 27 июля.



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По словам Трампа, он продолжит проводить митинги под открытым небом, несмотря на недавнее покушение на него в Батлере, штат Пенсильвания.



Он пояснил, что это необходимо, поскольку никто и никогда не имеет права препятствовать свободе слова.