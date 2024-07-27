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Трамп не откажется от митингов на открытом пространстве
27.07.2024 18:00 Алина Груднева

Трамп не откажется от митингов на открытом пространстве

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не намерен отказываться от проведения предвыборных митингов на открытом пространстве.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, 27 июля.

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По словам Трампа, он продолжит проводить митинги под открытым небом, несмотря на недавнее покушение на него в Батлере, штат Пенсильвания.

Он пояснил, что это необходимо, поскольку никто и никогда не имеет права препятствовать свободе слова.

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