Трамп не откажется от митингов на открытом пространстве
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не намерен отказываться от проведения предвыборных митингов на открытом пространстве.
Соответствующее заявление он сделал в субботу, 27 июля.
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По словам Трампа, он продолжит проводить митинги под открытым небом, несмотря на недавнее покушение на него в Батлере, штат Пенсильвания.
Он пояснил, что это необходимо, поскольку никто и никогда не имеет права препятствовать свободе слова.