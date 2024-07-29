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Лавров: цель Нетаниягу является неосуществимой
29.07.2024 12:05 Алина Груднева

Лавров: цель Нетаниягу является неосуществимой

В России считают неосуществимой задачу Израиля по полному уничтожению террористической организации ХАМАС.

Такое заявление на пресс-конференции по итогам визита в Малайзию сделал министр иностранных дел РФ Сергея Лавров.

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"Израиль устами премьер-министра Нетаниягу неоднократно в ответ на призывы немедленно прекратить огонь отвечал, что он не остановится, пока полностью не уничтожит ХАМАС. На мой взгляд, и это мнение разделяют многие мои коллеги, это нереальная задача - полностью уничтожить организацию, которая существует и у которой есть достаточно возможностей и достаточно поддержки, я бы так сказал, в том числе и у мусульманского мира", - сказал он.

Лавров добавил, что Москва осуждает все террористические акции, которые предпринимаются "любой структурой". 

"Так, мы осудили террористическую атаку ХАМАСа на мирных граждан Израиля 7 октября прошлого года. Но ответные действия Израиля неприемлемы", - считает он.

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