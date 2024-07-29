



Олимпийские игры: комментатора отстранили за сексизм

Британский олимпийский комментатор Eurosport Боб Баллард отстранен за сексистские высказывания в прямом эфире.



Поводом послужили его слова об австралийских пловчихах Молли О'Каллаган, Шайне Джек, Эмме МакКеон и Мег Харрис.



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"Ну, женщины только что закончили. Вы же знаете, какими бывают женщины... Слоняются, делают макияж", - сказал Баллард в эфире.



Его комментарий возмутил сокомментатора Лиззи Симмондс. Она назвала такие слова возмутительными, вызвав смех у Балларда.



В итоге, телекомпании пришлось приносить извинения. Сам комментатор пока комментарий не предоставил.



"Вчера во время трансляции Eurosport комментатор Боб Баллард сделал неуместный комментарий. По этой причине он был немедленно удален из нашего списка комментаторов", - сказали в телекомпании.