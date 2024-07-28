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Вторжение судна РФ в воды Финляндии: подробности
28.07.2024 13:04 Алина Груднева

Вторжение судна РФ в воды Финляндии: подробности

В пятницу, 26 июля, российское судно вторглось в территориальные воды Финляндии.

По данным YLE, Министерство обороны страны поделилось новыми подробностями об инциденте.

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Установлено, что в территориальные воды в районе южнее Хамина незаконно вошло научно-исследовательское судно "Михаил Казанский".

Нарушение зафиксировала пограничная охрана Финляндии и патруль береговой охраны. В территориальных водах страны судно прошло около 1,2 морских миль. Корабль сопровождал патрульный катер береговой охраны Финляндии. Попытки связаться с членами экипажа не увенчались успехом.

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