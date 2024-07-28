



Блинкен: По всем признакам ракета была выпущена "Хезболлой"

Выступая на пресс-конференции в Токио вместе с министром обороны США Ллойдом Остином, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что есть "все признаки" того, что ракета, убившая 12 детей на Голанах, была выпущена "Хезболлой".



"Все указывает на то, что ракета действительно была выпущена Хезболлой", — говорит он. "Мы поддерживаем право Израиля защищать своих граждан от террористических атак".



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Израиль заявляет, что ракета, поразившая вчера Мадждал-Шамс, была выпущена ливанской террористической группировкой, а "Хезболла" отрицает свою ответственность.



Блинкен и Остин встретились с министром иностранных дел Японии Камикавой Ёко и министром обороны Японии Кихарой Минору для диалога в формате 2+2, прежде чем поговорить с журналистами.



Госсекретарь подчеркивает, что прекращение огня в Газе – лучший способ положить конец боевым действиям на севере.



"Одна из причин, по которой мы продолжаем так усердно работать над прекращением огня в Газе, связана не только с Газой, — продолжает он, — но и с тем, чтобы мы могли продвигать возможность установить спокойствие, прочное спокойствие во всем мире. Мы полны решимости положить конец конфликту в Газе. Это продолжается слишком долго. Это стоило слишком многих жизней".

