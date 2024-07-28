



Заплыв по триатлону в Париже временно отменен из-за загрязнения Сены

Буквально за пару дней до начала Олимпиады вода в реке Сена после контроля состояния считалась чистой. Однако проливные дожди, обрушившиеся на Францию в день открытия спортивных соревнований ситуация серьезно ухудшилась, и заплыв пришлось отменить.



В заявлении Всемирной федерации триатлона говорится: “Проведенные в Сене тесты выявили уровень качества воды, который, по мнению Всемирной федерации триатлона, не дает достаточных гарантий для проведения мероприятия”.



“Это связано с дождями, обрушившимися на Париж 26 и 27 июля”.



“Учитывая прогноз погоды на ближайшие 48 часов, организаторы уверены, что качество воды вернется к норме до начала соревнований по триатлону (запланированных на 30 июля)”.



На фото: Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене в Париже до начала Олимпиады.





