



Осужденный за изнасилование несовершеннолетней будет участвовать в Олимпиаде

Стивен ван де Вельде, голландский игрок в пляжный волейбол, был приговорен к четырем годам тюремного заключения в 2016 году за изнасилование 12-летней английской школьницы, с которой он познакомился на Facebook, когда ему было 19 лет.



Ван де Вельде, которому сейчас 29 лет, был пойман только потому, что он не использовал противозачаточные средства и посоветовал девушке получить таблетку в клинике планирования семьи, которая уведомила ее семью и полицию.



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После экстрадиции из Нидерландов ван де Вельде признал себя виновным по трем пунктам обвинения в изнасиловании ребенка.



Британский судья предостерег его: "Ваши надежды представлять свою страну теперь лежат как разбитая мечта". Его адвокат заявил: "Он потерял звездную спортивную карьеру… для него это явно конец карьеры".



Ван де Вельде отбыл один год в британской тюрьме, а затем был переведен в Нидерланды, где он отсидел еще месяц и был освобожден в 2017 году из-за менее строгих законов о сексе с несовершеннолетними.



"Все хотят, чтобы их любили, все хотят, чтобы их уважали, и с чем-то подобным на вашей жизни это сложно", — сказал он в интервью голландскому телевидению после своего освобождения. "Я не могу повернуть это вспять, поэтому мне придется нести ответственность за последствия. Это самая большая ошибка в моей жизни".



В другом газетном интервью он сказал: "Меня заклеймили как сексуального монстра, педофила. Но я не такой".



Ван де Вельде после освобождения продолжил профессиональную карьеру в пляжном волейболе, стал чемпионом Нидерландов и участвовал в международных турнирах. Но его выбор в качестве олимпийца подвергся резкой критике.



Олимпийский комитет Нидерландов защитил свое решение включить его в команду и заявил, что ван де Вельде не будет жить в Олимпийской деревне и общаться со СМИ.



"Стивен НЕ педофил. Вы действительно не думаете, что голландский Олимпийский комитет отправит в Париж кого-то, кто представляет реальную угрозу?" По данным газеты The Guardian, представитель Олимпийского комитета Нидерландов написал в ответ на публичную критику: "Нет, он не представляет опасности".



"Ван де Вельде полностью выполнил все требования и выполнил все строгие пороговые значения оценки рисков, проверок и комплексной проверки", — говорится в отдельном заявлении Олимпийского комитета Нидерландов. "Эксперты констатировали, что риска рецидива нет. Ван де Вельде последовательно сохранял прозрачность в отношении дела, которое он называет самой значительной ошибкой в своей жизни. Он глубоко сожалеет о последствиях своих действий. Он открыто рассказал о личной трансформации, которую он претерпел в результате".



Он женат на немке, тоже игроке в пляжный волейбол с 2022 года, у пары есть двухлетний сын.



"Когда ван де Вельде сейчас смотрит в зеркало, он видит зрелого и счастливого мужчину, женатого и отца прекрасного сына", — говорится на сайте Голландской волейбольной ассоциации.



Петиция, призывающая Международный олимпийский комитет запретить известным сексуальным преступникам участвовать в соревнованиях, собрала почти 81 000 подписей.



"Движение храбрых", глобальное движение, ориентированное на выживших и направленное на прекращение сексуального насилия в детстве, заявило в открытом письме, что Олимпийский комитет Нидерландов должен его отстранить. "Мы считаем, что это единственное подходящее действие".



"Спортсмену, осужденному за сексуальное насилие над детьми, независимо от того, в какой стране это произошло, не должна быть предоставлена возможность участвовать в Олимпийских играх", — сказала газетемThe New York Times Джули Энн Риверс-Кокран, исполнительный директор "Армии выживших". "Изнасилование несовершеннолетнего — это не "ошибка", а уголовное правонарушение, которое должно исключать людей из участия в Олимпийских играх".

