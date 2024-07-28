



Католические лидеры осуждают сцену "Тайной вечери" на открытии Олимпийских игр

Епископы и видные прелаты со всего мира присоединились к Конференции епископов Франции и епископам США в критике церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля за изображение "Тайной вечери", назвав его глубоко прискорбной насмешкой над христианством.



В спорной сцене, ставшей частью зрелища стоимостью 1,5 миллиарда евро, которым в пятницу, 26 июля, во французской столице стартовали летние Олимпийские игры 2024 года, участвовали драг-квин, изображавшие апостолов, и тучный диджей в роли Иисуса в рамках показа мод - очевидно, в насмешку над знаменитой картиной Леонардо да Винчи.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Официальный аккаунт Олимпиады в Х описал часть сцены как изображение "греческого бога Диониса", заставляющего людей "осознать абсурдность насилия между людьми".



В заявлении, опубликованном в субботу, 27 июля, французские епископы выразили глубокое сожаление в связи со "сценами насмешек и издевательств над христианством, которые мы глубоко осуждаем".



"Мы благодарим представителей других религиозных конфессий, которые выразили свою солидарность", - говорится в заявлении.

