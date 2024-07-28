



США и Япония усиливают сотрудничество в сфере безопасности

Главы оборонных ведомств Японии и США и высокопоставленные дипломаты встретятся сегодня, 28 июля в Токио для переговоров, направленных на дальнейшее укрепление военного сотрудничества, в том числе путем повышения уровня командования, управления американскими силами и увеличению производства ракет в Японии по американской лицензии, в условиях растущей угрозы со стороны Китая.



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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин вместе со своими японскими коллегами Йоко Камикава и Минору Кихара примут участие в Консультативном комитете по безопасности между Японией и США, известном как переговоры по безопасности в формате "2+2", чтобы подтвердить свой союз после выхода президента Джо Байдена из президентской гонки.



Впервые министры проведут отдельные переговоры, чтобы подтвердить приверженность США к "расширенному сдерживанию", которое включает в себя атомное оружие, что является отходом от прежнего нежелания Японии открыто обсуждать этот деликатный вопрос в единственной в мире стране, подвергшейся ядерным атакам, на фоне растущих ядерных угроз со стороны России и Китая.



Ожидается, что министры обсудят планы по модернизации структуры командования и управления американскими войсками в Японии путем привлечения офицеров более высокого ранга с полномочиями командира для создания американского аналога японского объединенного командования, открытие которого намечено на март.



В Японии дислоцировано более 50 000 американских военнослужащих, однако командующий силами США в Японии со штаб-квартирой в Йокота в западном пригороде Токио, которому поручено управление их базами, не имеет командных полномочий.



Вместо этого командование осуществляется Индо-Тихоокеанским командованием на Гавайях. По словам официальных лиц, план модернизации командно-контрольного потенциала USFJ призван помочь в организации совместных учений и операций.

