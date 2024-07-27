Олимпиада: немецким спортсменам не дали укрыться от дождя
Олимпийские спортсмены из Германии не смогли укрыться от дождя на открытии Игр в Париже.
По данным издания BILD, они стояли на палубе, когда начался ливень.
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Несколько спортсменов захотели укрыться, но охрана вернула их на палубу. Журналисты предполагают, что олимпийцы должны были там оставаться, поскольку в этот момент корабль должен был появиться на кадрах телетрансляции.
После того, как мир увидел немецких спортсменов, им все же позволили покинуть верхнюю палубу.