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Олимпиада: немецким спортсменам не дали укрыться от дождя
27.07.2024 16:13 Алина Груднева

Олимпиада: немецким спортсменам не дали укрыться от дождя

Олимпийские спортсмены из Германии не смогли укрыться от дождя на открытии Игр в Париже.

По данным издания BILD, они стояли на палубе, когда начался ливень.

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Несколько спортсменов захотели укрыться, но охрана вернула их на палубу. Журналисты предполагают, что олимпийцы должны были там оставаться, поскольку в этот момент корабль должен был появиться на кадрах телетрансляции. 

После того, как мир увидел немецких спортсменов, им все же позволили покинуть верхнюю палубу.

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