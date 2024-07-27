



Диверсия на железной дороге во Франции: в МВД не исключили "зарубежный след"

В диверсии на железной дороге во Франции в день открытия Олимпийский игр в Париже не исключен "зарубежный след".



По данным Reuters, о возможности иностранной причастности к саботажу рассказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Кто несет ответственность? Происходило ли это изнутри или это был приказ из-за рубежа, об этом еще рано говорить. Мы обнаружили определенное количество элементов, которые дают нам основания полагать, что мы достаточно быстро узнаем, кто несет ответственность", – сказал он телеканалу France 2.



Как сообщалось ранее, изначально предполагалось, что к диверсии причастные крайне левые и экоактивисты. Тем не менее, это еще не доказано.