



The New York Times опубликовала переписку Джей Ди Вэнса с подругой-трансгендером

Бывшая однокурсница Джей Ди Вэнса, нынешнего кандидата Трампа на должность вице-президента, поделилась с изданием The New York Times доступом к личной переписке. Издание опубликовало цитаты из примерно 90 электронных писем. Несмотря на то, что уже ранее было известно, что политические убеждения Вэнса менялись, публикация этих писем может стать поводом для скандала во время предвыборной кампании. Стоит отметить, что однокурсница Джей Ди Вэнса - трансгендер.



Электронные письма относятся к периоду между 2014 и 2017 годами, когда Вэнс изучал право в Йельском университете. С тех пор Вэнс не только радикально изменил свое мнение о Трампе. Когда-то он имел в качестве близкого друга трансгендерную персону. Этот факт может вызвать споры в рядах Республиканской партии, где Вэнс зарекомендовал себя убежденным консерватором.



“Я ненавижу полицию”, — написал Вэнс в 2014 году после того, как офицер застрелил 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна в Фергюсоне. Он написал: “Когда я вижу, сколько негативного опыта общения с полицией было у меня самого, я не могу представить, через что проходит чернокожий парень”.



В 2015 году Дональд Трамп впервые выдвинул свою кандидатуру и высказывался, среди прочего, против мусульманских иммигрантов. Вэнс написал своей подруге: “Я потрясен риторикой Трампа. Я всегда знал, что люди верят в безумное дерьмо. И всегда находились демагоги, готовые воспользоваться людьми, которые верят в безумное дерьмо”.



За два месяца до победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года Вэнс написал: “Чем больше белых людей захотят проголосовать за Трампа, тем больше будут страдать черные”.



“Человек, достойный морального порицания”, — так в 2016 году Вэнс называл Трампа. “Я знаю, что никогда не смогу поддержать Трампа, если это действительно будет иметь значение”, — писал он.

