



Кремль опасается, что Харрис станет президентом США, - СМИ

В Кремле опасаются, что Камала Харрис сможет победить на президентских выборах в США.



Об этом сообщает газета The Washington Post.



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"Если Камала Харрис победит на выборах, это станет огромным разочарованием для Кремля", - отметила основательница российской политической консалтинговой компании R.Politik Татьяна Станова.



В Москве считали, что Дональд Трамп мог бы победить на выборах, если бы в качестве кандидата от демократов оставался Джо Байден. А его выход из гонки стал неприятной новостью для Кремля.



"Заявления Трампа о том, что он может закончить войну в Украине за один день, предполагали, что он может вынудить Киев сдать свою территорию", - добавила она.



По словам Становой, если Харрис победит, для России закроются все окна возможностей.