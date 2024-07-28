



Принц Гарри раскрыл комплексы брата

Принц Уэльский Уильям в детстве ненавидел, когда мама, принцесса Диана, одевала его с братом в одинаковые наряды.



По данным Мirror, о его комплексах в своих мемуарах рассказал принц Гарри.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, Уильям также был подвержен "комплексу смущенного старшего брата". Во время учебы в престижном колледже он сказал младшему брату, чтобы тот притворялся, будто они друг с другом не знакомы.



"Последние два года, как он объяснил, Итон был его убежищем. Никакого младшего брата, который бы ходил за ним по пятам, донимал его вопросами, навязывался в его кругу общения. Он выковывал свою собственную жизнь и не хотел от нее отказываться", — рассказал Гарри.