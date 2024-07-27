



Содом и Гоморра: христиане возмущены "сатанизмом" на открытии Олимпийских игр





Церемония открытия Олимпийских игр в Париже 2024, прошедшая вчера вечером (в пятницу), была особенно зрелищной, что стало своего рода компенсацией за предыдущие Олимпийские игры в Токио, которые проводились с ограничениями из-за COVID-19. Пятичасовое мероприятие прошло под лозунгом равенства, стремясь, наряду с историей Олимпийского спорта и Франции, отразить как можно больше оттенков мирового человеческого многообразия. Множество пользователей интернета, однако, говорят, что французы с разнообразием переборщили.



Одна часть церемонии воспроизводила знаменитую картину Леонардо да Винчи Тайная вечеря, изображающую последний ужин Иисуса со своими учениками перед тем, как он был осужден Синедрионом и распят Понтием Пилатом. Это - ключевое событие в христианской религии. Во время выступления картина была воссоздана с помощью живого представления артистов драг-шоу, что вызвало гнев мировой христианской общины.





La ceremonia de inauguración de los Juegos Olimpiadas de #Paris2024 es una demostración de la fealdad del mal.



Con esta blasfemia se quieren reír de todos los católicos.



Ya es hora de dejar la equidistancia; o estás con el Bien y la Belleza o estás con el mal y la decadencia. pic.twitter.com/wRZdaBhhdm — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) July 26, 2024

The Olympics is the most prestigious sporting event in the world



Why are a bunch of disgusting obese Trannys at the opening ceremony



We want to watch athletic excellence, not this pic.twitter.com/mTitLOOAXa — Jake Shields (@jakeshieldsajj) July 26, 2024

Многие пользователи социальных сетей со всех уголков мира, и не только христиане, выразили резкую критику в адрес этого перфоманса, заявив, что это неуважение, кощунство и оскорбление религии. Официальный аккаунт Twitter на испанском языке для католических университетов пишет: “Содом и Гоморра транслируются по телевидению и смотрятся десятками миллионов людей в прямом эфире. Церемония открытия Олимпийских игр в Париже 2024 - это демонстрация уродства зла. С этим богохульством они издеваются над всеми католиками”.“В этой сцене с церемонии открытия Олимпийских игр воссоздана знаменитая картина Тайная вечеря”, но Иисус заменен ожиревшей женщиной, а квиры и транс-фигуры (включая ребенка!) изображают ее апостолов. Откровенный языческий и сатанинский символизм”, - написал другой пользователь социальных сетей на странице X.