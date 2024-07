Содом и Гоморра: христиане возмущены "сатанизмом" на открытии Олимпийских игр

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже 2024, прошедшая вчера вечером (в пятницу), была особенно зрелищной, что стало своего рода компенсацией за предыдущие Олимпийские игры в Токио, которые проводились с ограничениями из-за COVID-19. Пятичасовое мероприятие прошло под лозунгом равенства, стремясь, наряду с историей Олимпийского спорта и Франции, отразить как можно больше оттенков мирового человеческого многообразия. Множество пользователей интернета, однако, говорят, что французы с разнообразием переборщили.



Одна часть церемонии воспроизводила знаменитую картину Леонардо да Винчи Тайная вечеря, изображающую последний ужин Иисуса со своими учениками перед тем, как он был осужден Синедрионом и распят Понтием Пилатом. Это - ключевое событие в христианской религии. Во время выступления картина была воссоздана с помощью живого представления артистов драг-шоу, что вызвало гнев мировой христианской общины.





The Olympics is the most prestigious sporting event in the world



Why are a bunch of disgusting obese Trannys at the opening ceremony



We want to watch athletic excellence, not this pic.twitter.com/mTitLOOAXa