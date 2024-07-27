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Музей восковых фигур убирает фигуру Шинейд О'Коннор
27.07.2024 06:30 MIGnews.com

Музей восковых фигур убирает фигуру Шинейд О'Коннор

Национальный музей восковых фигур в Дублине "намерен" создать новую восковую фигуру ирландской певицы Шинейд О'Коннор после значительного общественного резонанса.

Это произошло после того, как музей представил восковую фигуру покойной певицы и активистки, приурочив ее к годовой годовщине смерти.

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О'Коннор была найдена мертвой в возрасте 56 лет в своем доме на юге Лондона в июле прошлого года.

Фигура была представлена в четверг как дань уважения певице, но теперь музей заявил, что она будет удалена, чтобы создать "более точное представление".
 

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